Thiago Maia responde bem aos treinos e se aproxima de retorno no Flamengo

O Flamengo deve ter um reforço de peso para o Campeonato Brasileiro. O meia Thiago Maia, que passou por cirurgia no joelho no início de dezembro, já inciou trabalhos no campo e até treinos com bola.

Neste final de semana, o jogador apareceu no Ninho do Urubu e, além de correr no gramado, fez exercícios com bola. Seu prazo para retornar ao jogos foi previsto em oito meses, mas pelo caminhar do processo, o tempo deve ser menor. Operado em 3 de dezembro, sua volta aos gramados seria, portanto, no início de julho.

Entretanto, com praticamente dois meses para o início do Brasileirão, é possível que o jogador fique à disposição de Rogério Ceni já nas primeiras rodadas. Cauteloso, o Dr. Márcio Tannure prefere evitar uma previsão. “Ele tem evoluído satisfatoriamente, mas é muito cedo para a gente passar um prognóstico”, disse o médico do Flamengo.

Thiago Maia foi um dos principais reforços do Flamengo em 2020. Ele chegou por empréstimo do Lille da França com vínculo até junho deste ano. Mas, em função da lesão, seu contrato foi prorrogado por um ano. Torcedor confesso do Rubro-Negro e muito identificado com o clube, Maia, de 23 anos, se destacou nas competições em 2020.