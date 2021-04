Thiago Neves ‘desdenha’ da Copa do Nordeste, minimiza goleada e irrita torcida do Sport: “Não me abala”; Jair lamenta

O Sport não teve um bom 2020. O Rubro-Negro lutou até a última rodada para se manter na elite do Campeonato Brasileiro, mas ainda sim o desempenho da equipe não foi dos melhores. Tentando mudar esse quadro, Jair Ventura assumiu o time pernambucano. No início, até conseguiu. Um jeito diferente de jogar e bons resultados animaram a torcida.









No entanto, as limitações técnicas e financeiras do clube logo foram aparecendo. Derrotas para times menores e empates em jogos “fáceis” já nesse início de 2021 se tornou corriqueiro para o Leão. Neste sábado (03), no entanto, a goleada de 4 a 0 sofrida para o Ceará deixou o Sport praticamente desclassificado da Copa do Nordeste. Para piorar, a forma “fria” dos jogadores irritaram a torcida.

Principal nome do time, Thiago Neves afirmou que o revés não abalou o grupo e “menosprezou” o Nordestão, afirmando que a competição serve para entrosar a equipe. “Acontece. Copa do Nordeste é importante, mas está servindo para entrosar o time. Não me abala, não abala o grupo. Falta entrosamento. Tem pouco tempo para treinar, Jair está tentando formações”, disse o camisa 30 à TV Jornal.

Na contramão do seu comandado, Jair Ventura reconhece a má fase do time e lamentou as chances perdidas. “Realmente é difícil falar de um resultado desse. Mas no início do jogo realmente a gente estava controlando, tivemos as melhores chances, antes de tomar dois gol de bola parada”, explicou o treinador.

Thiago Neves não tá abalado depois de tomar dois 4×0. Por mim, pode sair do Sport. Obrigado pelos 1×0 na série A e adeus, volte nunca mais — Rafael Peregrino (@rafaelperegrino)

April 3, 2021





“O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. Temos que criar e ser efetivos nessas oportunidades, principalmente em jogos grandes, como esse. Temos que converter essas chances em gols”, concluiu. O Sport ainda encara o Treze-PB, no sábado (10), pelo Nordestão.