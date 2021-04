Thiago Neves preza por transparência e ‘avisa’ torcida do Sport que não jogará: “Minha volta foi precipitada”

O sábado (24) marcará a estreia do técnico Umberto Louzer no comando do Sport. O Leão entra em campo na Arena Pernambuco, abrindo a oitava rodada do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Porém, o treinador amargará o desfalque do meia Thiago Neves, que foi até seu Twitter e se pronunciou, avisando que estará fora da partida.

“Boa tarde pessoal! Infelizmente, não estarei em campo mais uma vez. Minha volta foi precipitada, fiquei muito tempo parado e ainda tive Covid, que atrapalhou bastante“, disse o jogador, que entrou em campo em apenas cinco partidas na temporada de 2021, duas pelo Pernambucano e três na Copa do Nordeste.

“Senti alguns desconfortos musculares, mas nada grave. Então, por precaução, médicos e comissão acharam melhor me segurar um pouco mais pra melhorar minha parte física“, alegou o meio-campista, que pode voltar na rodada seguinte, no próximo domingo, na Ilha, no clássico contra o Náutico.

Thiago Neves: novamente ausência no Leão (Foto: Anderson Stevens/Sport Recife)



Dessa forma, o técnico Umberto Louzer fará uma troca simples no meio de campo: na armação da equipe, sai Thiago Neves e entra Thiago Lopes caso tenha condições. Gustavo seria a outra opção. O restante da equipe é o que já vinha sendo previsto com Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão, Ronaldo Henrique e Thiago Lopes (Gustavo); Toró, Neilton e Mikael.

Com duas vitórias consecutivas no estadual, o Sport é o segundo colocado na tabela de classificação com 14 pontos, quatro acima de Salgueiro e Afogados, que vêm logo em seguida com 10. Caso some os três pontos, o Leão fica perto da classificação para as semifinais.