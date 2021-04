Thiago Neves se empolga e manda recado para torcida do Flu: “As lembranças são as melhores”

Thiago Neves construiu uma linda história com o Fluminense. Apesar de ter jogado no maior rival, muito torcedor guarda um carinho enorme pelo jogador que quase levou o clube a inédita conquista da Copa Libertadores da América em 2008. O jogador foi muito importante nas temporadas que jogou pelo Tricolor das Laranjeiras.









Em entrevista ao Diário “O Lance!”, o meio-campista, que veste atualmente a camisa do Sport, relembrou os melhores momentos com a camisa do Flu e como foi bonito chegar até a final da Libertadores contra a LDU. De acordo com o jogador, era um elenco muito qualificado, onde todos buscavam vencer para fazer história.

“As lembranças são as melhores. Ali só tinham grandes jogadores, alguns muito consagrados no futebol brasileiro. Poder fazer parte de um ambiente leve e alegre como o nosso é difícil hoje em dia. Era muito feliz, um lugar que todos queriam vencer. Sabíamos da importância de jogar a Libertadores pelo Fluminense depois de anos sem disputar. Acho que isso fez com que a gente fizesse uma campanha impecável na primeira fase, chegasse à final com chances de ganhar. Óbvio que perdemos, mas só tenho coisas boas para falar do grupo e da campanha que fizemos em 2008”, disse.

O meia também explicou a diferença da Libertadores para os outros campeonatos. De acordo com a sua análise, são três características bem distintas na maior competição internacional do continente: velocidade, intensidade e o jogo mais ‘pegado’.

“É diferente pela forma que se joga. A velocidade de jogo, intensidade, o jogo é mais corpo a corpo, diferente do futebol brasileiro que qualquer coisa o árbitro para o jogo e enrola. A Libertadores é um jogo pegado, os jogadores gostam de partidas assim. Essa é a grande diferença das competições que disputamos no Brasil. A Libertadores, independente de onde for jogar, sabe que será um jogo truncado, disputado e bem corrido”, explicou.