Thiago Silva rememora passagem pelo Porto antes de reencontro na Champions

Camisa 6 do Chelsea, Thiago Silva reecontrará o Porto novamente nesta terça-feira (13) pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League. Há 17 anos atrás, o brasileiro quase encerrou sua carreira no clube português.

Em 2004, quando ainda atuava no time B do Porto, Thiago Silva contraiu tuberculose. O zagueiro relembrou o ‘pesadelo’ vivido em sua primeira experiência na Europa.

“Foi muito forte tudo o que vivi no Porto. Em poucos meses, fui do sonho do futebol europeu ao pesadelo de talvez nunca mais jogar futebol. Aquele período ajudou a formar o atleta e o ser humano que sou hoje”, disse o jogador em entrevista ao portal ‘A Bola’.

O zagueiro tinha apenas 20 anos na época e já namorada Isabelle Silva, sua atual esposa. Foi com a ajuda de Belle que Thiago encontrou a força necessária para superar a doença.

“A Belle é uma grande parceira que Deus colocou no meu caminho. Éramos muito jovens na época, não tínhamos uma situação financeira que possibilitaria um outro tipo de suporte. Até hoje, quando olho para trás, é difícil de assimilar tudo o que aconteceu”, recordou o jogador.