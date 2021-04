This Is Us 5×12: Miguel e Nicky são sinceros um com o outro (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 5ª temporada de This Is Us colocou o foco em um personagem que já queríamos descobrir mais sobre faz tempo. Miguel, o melhor amigo de Jack e, agora, marido de Rebecca, precisou lidar com as provocações de Nicky sobre o casamento, sendo algo pelo qual ele também se sente culpado algumas vezes.

Confira o recap completo do episódio a seguir!

Mais detalhes do episódio 5×12 de This Is Us

Miguel sempre foi um personagem coadjuvante na vida dos Pearson. No passado, vemos como ele ajudou Jack a recriar seu primeiro encontro com Rebecca para que o amigo pudesse pedi-la em casamento. Enquanto isso, no presente, ele está ajudando com outro casamento: o de Kevin e Madison.

O problema é que Nicky parece querer provocar Miguel de todos os jeitos e Kevin precisa intervir para defendê-lo. É apenas quando Kevin reafirma o lugar de Miguel como marido de Rebecca que o tio se coloca à disposição para ajudar.

Ainda assim, seu “ajudar” é bastante problemático. Todas as ideias de Miguel são recusadas por Nicky e ele segue fazendo comentários agressivos sobre o casamento de Miguel e da ex-mulher de Jack. Tudo isso até o ponto em que Miguel não aguenta mais. Afinal, como já estamos acostumados a ver em This Is Us, existe um limite para o quanto eles podem suportar.

Quando Miguel diz que está cansado, Nicky afirma que sempre se sentiu magoado por Jack tê-lo cortado de sua vida, priorizando o amigo que, mais tarde, acabou casado com sua ex-mulher. Calmo, Miguel consegue explicar que só se casou com Rebecca 13 anos depois da morte de Jack e, mesmo assim, ele se sente culpado por isso às vezes.

Os flashbacks do passado ressaltam o quanto Miguel sempre amou Jack e que ele era, realmente, seu melhor amigo. Quando o pai de Rebecca aparece na casa de Jack, Miguel defende o amigo, falando sobre como ele é o sogro perfeito para qualquer pai e sobre o seu amor avalassador por Rebecca.

De volta ao presente, Nicky pede desculpas para Miguel. Por sua vez, Miguel conforta o irmão de Jack falando sobre como, na época do casamento com Rebecca, Jack pediu para ele “ficar ao seu lado no altar e fazer um discurso”. Ele nunca chegou a dizer as palavras “best man” (padrinho, em português) e Miguel acredita que isso aconteceu porque Jack gostaria que Nicky assumisse aquele lugar.

E aí, o que você achou do episódio 5×12 na 5ª temporada de This Is Us?