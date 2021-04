Thor 4: tecnologia de The Mandalorian é vista no set (foto)

As filmagens de Thor: Amor e Trovão continuam a todo vapor e novidades estão surgindo a cada semana. Depois da revelação de que Russell Crowe será Zeus no filme, o diretor Taika Waititi publicou uma foto mostrando o uso de uma tecnologia introduzida na série The Mandalorian.

A ferramenta em questão é a StageCraft LED, de propriedade da Industrial Light & Magic (ILM), uma das maiores empresas de efeitos especiais do mundo. A plataforma é uma evolução do tradicional “fundo verde” e projeta, de maneira virtual, um cenário feito em computador.

Waititi publicou uma série de fotos em seu Instagram, na última quarta-feira (28), mostrando que o StageCraft será usado em Thor 4. Nas imagens, o cineasta está com as filhas e parte do cenário renderizado aparece.

Confira as imagens abaixo:

O diferencial da solução é projetar imagens de fundo que se movimentam e parecem muito mais reais do que as estáticas do fundo verde. Para conseguir esse efeito, são utilizados monitores de LED que geram imagens em 3D ultrarrealistas ao vivo enquanto as cenas são gravadas.

A tecnologia da ILM não é uma novidade para o diretor. Além de ter dublado o personagem IG-11, ele dirigiu o episódio final da 1ª temporada de The Mandalorian, que está disponível no Disney+. Não se sabe se o episódio utilizou o StageCraft, mas o fato é que Waititi provavelmente teve acesso à ferramenta.

Thor: Amor e Trovão está previsto para chegar aos cinemas norte-americanos em 11 de fevereiro de 2022. Além de Chris Hemsworth (Thor), estão confirmados no elenco nomes como Tessa Thompson (Valquíria), Natalie Portman (Jane Foster/Thor), Jaimie Alexander (Lady Sif), Christian Bale (Gorr), Chris Pratt (Starlord), Melissa McCarthy (Hela falsa), Matt Damon (Loki falso) e Luke Hemsworth (Thor falso).