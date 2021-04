Ti Ti Ti: Victor Valentim descobre plano de Jaqueline e a beija para evitar flagra

Em ‘Ti Ti Ti’ Victor Valentim (Murilo Benício) irá destruir o plano de Jaqueline (Claudia Raia) de revelar a sua identidade. Ela vai tentar armar uma cilada para o estilista e fingirá interesse em se torna sua cliente. Mas, na verdade, só vai querer tirar uma foto dele. Ao ser informado sobre a tramoia, o modista dará beijo de tirar o fôlego na morena.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Tudo começa quando a morena chega no no flat do estilista e tenta colocar em ação o plano sugerido por Adriano (Rafael Zulu), de tirar uma foto do modista enquanto é atendida por ele. Só que quando o falso espanhol for anotar as medidas da mulher, ela vai tentar pegar seu celular na bolsa, mas Victor Valetim irá se virar antes.