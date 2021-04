Tiago Leifert dá spoiler sobre Prova do Líder de hoje no BBB21; saiba como será · .

Tiago Leifert revelou detalhes sobre como será a Prova do Líder desta quinta-feira (8). “A primeira fase é mata-mata em duelos e eles vão escolher quem eles vão desafiar”, antecipou o apresentador do BBB21 durante sua participação no Plantão BBB.

“Vou contar para vocês a parte que mais gosto da Prova do Líder de hoje à noite. Tem dez na casa, certo? Então a primeira fase dessa Prova do Líder vai ser um mata-mata em duelos. A gente vai fazer um sorteio, sortear uma carinha. Fulano, quem você desafia para esse duelo?”, explicou o apresentador.

Na sequência, Leifert concluiu: “Se, por exemplo, você olha ali na casa e fala: ‘Meu adversário direto na liderança, a pessoa que não quero que ganhe de jeito nenhum, é a Mariazinha’, eu vou lá e desafio ela, logo de cara, para tirar ela da Prova do Líder.”

Nesta quinta-feira (8) a liderança de Viih Tube, conquistada na semana passada, chegará ao fim. Seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB21 os participantes do Top 10: Arthur Picoli, Caio Afiune, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto Nogueira, João Luiz Pedrosa, Thaís Braz, Pocah, Juliette Freire e Viih Tube.

