Tiago Leifert é censurado pelo Instagram ao mostrar selinho de Gil e Fiuk

O apresentador do “Big Brother Brasil 21”, Tiago Leifert, publicou uma foto em seu Instagram do selinho entre Gil e Fiuk ao celebrar o retorno de mais um paredão. Porém, ele acabou tendo o post censurado pela rede social. Na tarde desta segunda-feira, a empresa liberou e voltou a censurar a fotografia, e Leifert reclamou.

Os amigos deram um selinho antes de ficarem pelados e pularem na piscina do “BBB21” após sobreviveram ao paredão contra Viih Tube. A brincadeira causou um alvoroço dentro e fora da casa.

“Não adianta. Ou vocês estão com uma falha humana muito grave ou o algoritmo de vocês está completamente quebrado. Precisam resolver uma coisa ou outra. Mas vocês estão errados, estão com um problema grave no Instagram”, disse Leifert.