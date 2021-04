Tiago Leifert fala com brothers na noite da 15ª Eliminação | casa BBB

Tiago Leifert fala com os emparedados e começa a conversa com Camilla de Lucas. A sister fala: “Eu estou muito feliz e muito grata porque eu sei que esse programa vai, de fato, transformar a minha vida. Mas dá aquela tristeza de chegar tão perto do prêmio da Final. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar“.