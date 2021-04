Tiago Leifert pede que brothers peguem coletes na despensa para mais uma Prova do Líder no BBB21 | casa BBB

Após a eliminação de Arthur no 15º Paredão do BBB21, com 61,34% dos votos, o apresentador Tiago Leifert pede para que os brothers peguem coletes para a nova Prova do Líder, na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Estamos na ‘superterça’ com Eliminação, nova Prova do Líder e nova formação de Paredão.