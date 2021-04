Tiago Leifert revela estatísticas e número de votos do Top 6 do BBB21 | casa BBB

Logo que estão reunidos, Tiago começa o papo falando sobre as estatísticas do jogo. Mais precisamente do Queridômetro. A primeira pergunta é quem ganhou a maior quantidade de emoji de coração no Queridômetro. A resposta é Camilla de Lucas. Depois, o apresentador revela a quantidade de carinhas felizes que cada um dos participantes ganhou. Assista ao vídeo acima!

A conversa segue com os recordistas de votos no Confessionário. Depois, Tiago Leifert ainda fala sobre outros emojis do ranking diário. A pessoa que mais levou bomba foi Juliette. 💣 Quem recebeu mais coração partido foi Arthur. 💔 O apresentador também fala sobre número de convites para Cinema do Líder, Almoço do Anjo e Almoço do Líder. Tiago surpreendeu os brothers quando revelou que Arthur e Gilberto foram os que menos receberam convites.