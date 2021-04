Tiago Nunes admite possibilidade de utilizar Rafinha fora da lateral no Grêmio: “Já jogou assim em outras equipes”

Depois de estrear no comando no Grêmio com uma vitória por 3 a 2 sobre o Ypiranga no Campeonato Gaúcho, o técnico Tiago Nunes falou, em entrevista coletiva, sobre a possibilidade de utilizar Rafinha fora da lateral-direita, sua posição habitual. Ele ficou no banco ontem, e entrou na vaga de Vanderson.









Tiago lembrou da estadia do lateral revelado pelo Coritiba em outros clubes para falar sobre o assunto: “É uma boa possibilidade, o Rafinha já jogou assim em outras equipes, no Bayern. Já jogou por fora, por dentro, tem experiência e qualidade para isso. Pode ser uma boa opção, mas que precisa ser testada também nos treinamentos e nos jogos”.

Rafinha jogou no Bayern de Munique entre 2011 e 2019, onde conquistou, entre outros títulos, sete Campeonatos Alemães e uma Liga dos Campeões da UEFA. Durante três temporadas sob o comando de Pep Guardiola, o jogador atuou em outras posições, assim como no Flamengo, quando enfrentou o Emelec como atacante pela direita.

Para a posição dos lados de campo, o Grêmio tem uma série de opções. Atuam pelo flanco direito Alisson, Luiz Fernando, Ferreira e Léo Chú. Para a lateral-direita, além de Rafinha, Tiago Nunes tem Vanderson no elenco. O garoto ganhou espaço em meio à má fase de Victor Ferraz na temporada passada.

Classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Tricolor passa a voltar as atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (29), a equipe reeditará a final da Libertadores de 2017, enfrentando o Lanús em La Fortaleza.