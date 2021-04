Tiago Nunes é anunciado como novo técnico do Grêmio

Fim da espera. Após alguns dias de expectativa, o Grêmio oficializou a chegada de Tiago Nunes para a vaga de Gaúcho no comando da equipe. Sem clube desde a sua saída do Corinthians, Tiago terá uma nova oportunidade para mostrar o seu trabalho em um gigante do futebol brasileiro.

Após a saída de Renato Gaúcho, o nome de Tiago foi unânime na diretoria do Tricolor, que costurou o acordo com muito cuidado.

No Grêmio, a principal missão do novo comandante será manter e aprimorar a filosofia ofensiva, que fez sucesso com o antecessor.

Em sua primeira temporada com o time gaúcho, Tiago Nunes terá pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.