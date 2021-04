Tiago Nunes “irá fechar o departamento da poupança”, garante diretor do Grêmio; estratégia de Renato é deixada de lado

O Grêmio vive um novo início de era em 2021 após a demissão do ídolo Renato Portaluppi. Para o lugar do ex-jogador e técnico icônico na história do clube, a diretoria apostou suas fichas em Tiago Nunes, que não terá no calendário a Copa Libertadores da América, competição que o clube se acostumou a jogar nos últimos anos. Sem a presença da principal competição sul-americana no calendário, a expectativa da torcida é pelo planejamento do Tricolor para o Campeonato Brasileiro.









Apesar de ser um dos times que mais pontua na história da competição, o Grêmio não conquista o título desde 1996. Uma das principais cobranças da torcida com Renato no comando tinha relação com a pouca importância ao torneio em detrimento às copas, principalmente a Libertadores, o que pode mudar em 2021.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o diretor jurídico Nestor Hein apontou alteração nos planos nesta temporada. “Não estou fazendo nenhuma crítica ao técnico antigo, mas o novo treinador irá fechar o departamento da poupança. Aquele negócio de poupar jogadores. É uma nova orientação“, garantiu.

Tiago Nunes: missão de focar no Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)



“Não que a fisiologia não mande que não se deva poupar, mas não teremos mais aquilo de no segundo jogo do Brasileirão colocar dez reservas em campo. Acredito também que vai fechar o departamento da lapidação. Os jovens terão muitas oportunidades”, adicionou Hein. A equipe volta a campo na noite desta quinta-feira (29), às 21h30min, contra o Lanús, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, que também não deixa de ser objetivo do clube na temporada.

“O Grêmio recomeça o ano na Sul-Americana. Caímos para o Del Valle, que para mim é um time bastante fraco, tanto que perdeu para o Palmeiras (pela Libertadores). A desclassificação na Libertadores foi pesadíssima, foi algo muito sentido, mas temos que superar. O Grêmio deve se dedicar com afinco e ardor em todas as competições. Se o Grêmio está nessa competição, o Grêmio tem que ganhá-la”, completou o diretor.