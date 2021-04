Tiago Nunes pede, e Grêmio está interessado em contratar dupla que atua no Flamengo

Apresentado como novo técnico do Grêmio na tarde desta sexta-feira (23), o técnico Tiago Nunes já começa a planejar o elenco que terá em mãos para o restante da temporada. Além do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul-Americana, que já se iniciaram, o Tricolor terá pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.









Por isso, o treinador já solicitou ao presidente Romildo Bolzan as contratações de dois jogadores que vestem a camisa do Flamengo atualmente. Um deles é o zagueiro Léo Pereira, de 25 anos. Ele é contestado pela torcida rubro-negra e teve poucas chances com o técnico Rogério Ceni neste início de temporada.

No momento, o Grêmio tem poucas opções para o setor. Os experientes Geromel e Kannemann têm se lesionado com uma certa frequência nos últimos meses. Além deles, as outras alternativas são Paulo Miranda, Rodrigues e Ruan. David Braz deixou o clube recentemente e acertou com o Fluminense.

A outra contratação solicitada por Tiago Nunes é o atacante Michael, que custou R$ 34 milhões para o Flamengo tirá-lo do Goiás. Apesar de um bom início de temporada, quando uma equipe considerada reserva estava em campo, não é provável que o camisa 19 brigue pela titularidade no ataque rubro-negro.

Na posição, o Grêmio tem muitos jogadores, mas nem todos com condições de iniciar uma partida. Pepê deixará o clube nos próximos meses, rumando para o Porto. Ferreira é outra possibilidade, enquanto Alisson está machucado no momento. Everton, Gui Azevedo, Léo Chú e Luiz Fernando não são unanimidade entre os torcedores.