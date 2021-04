Tiago Nunes pede e Grêmio tenta contratar zagueiro do Flamengo; defensor está sem espaço no Rubro-Negro

O Grêmio pode ver a concretização de um antigo desejo. Com a mudança de técnico, Léo Pereira volta a ser cogitado na equipe gaúcha. O zagueiro está sem espaço no Mengão, e a chegada de Tiago Nunes no Grêmio pode viabilizar uma transferência que já fora sondada ainda quando Renato Gaúcho comandava o time de Porto Alegre. A informação é do portal Mundo Rubro-Negro.









A apuração constatou junto ao Vice-presidente Marcos Braz que não houve uma retomada oficial das conversas. Mas a chegada de Tiago Nunes colocou o nome do jogador na pauta, já que ambos trabalharam juntos no Athletico-PR.

Outro fator que deixa Léo Pereira próximo do Grêmio, é o fato do time centrar o foco em nomes conhecidos do novo técnico, já que não poderá fazer investimentos altos no mercado por conta da eliminação da Copa Libertadores. A imprensa gaúcha também confirma que o Tiago deseja contar com atletas que estejam mais alinhados ao seu estilo de trabalho.

Léo Pereira chegou com o aval de Jorge Jesus mas não conseguiu espaço no Rubro-Negro – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Léo Pereira está no Mengão desde 2020, quando o Mais Querido ainda era treinado por Jorge Jesus. Embora o clube tenha empenhado em torno de R$ 34,2 milhões para contratar o jogador que atuava no Athletico-PR, nunca houve um retorno dentro de campo, pois Léo não conseguiu uma sequência que o credenciasse como opção nas escalações.

Recentemente, Rogério Ceni concedeu entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira e wlogiou o jogador, que é alvo de resistência por parte da Nação: “O Léo é um zagueiro canhoto, de bom passe, boa leitura de jogo. Não é um atleta fácil de encontrar. Vamos tentar fazer com que ele tenha mais oportunidades neste ano. Acredito muito no potencial dele”, avaliou Ceni.