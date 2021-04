Tiago Reis é o 12º jogador do Vasco a marcar um hat-trick neste século | Blog do Garone

Não teve Germán Cano em campo, mas nem por isso faltaram gols para o Vasco vencer o Bangu neste sábado. Tiago Reis, que tem sido o reserva imediato do argentino, estufou as redes três vezes na vitória cruz-maltina por 4 a 2 sobre o Alvirrubro.

Esse foi o 1º hat-trick de Tiago Reis como jogador profissional. O centroavante de 21 anos agora tem 10 gols em 48 partidas com a camisa vascaína.

Neste século, apenas 12 jogadores do Vasco – contando Tiago – marcaram três vezes ou mais em uma mesma partida. Alguns, no entanto, conseguiram tal feito mais de uma vez. Destaque para Romário, com 12, sendo duas com um poker – nome dado a quem marca 4 gols.

ÚLTIMOS HAT-TRICKS DE JOGADORES DO VASCO

– Pesquisa: Blog do Garone

03/04/2021 – Vasco 4×2 Bangu – Tiago Reis

28/06/2020 – Vasco 3×1 Macaé – Cano

14/05/2016 – Vasco 4×0 Sampaio Corrêa – Nenê

25/09/2011 – Vasco 3×0 Cruzeiro – Diego Souza

13/03/2011 – Vasco 4×2 Madureira – Bernardo

31/01/2010 -Vasco 3×0 Friburguense – Dodô

24/01/2010 – Vasco 6×0 Botafogo – Dodô

17/03/2007 – Vasco 6×2 Boavista – Romário

11/03/2007 – Vasco 4×1 Madureira – Romário

17/02/2007 – Vasco 4×4 Fluminense – Leandro Amaral

11/02/2007 – Vasco 6×1 Volta Redonda – Romário

05/04/2006 – Vasco 5×1 Iraty – Valdiram

22/02/2006 – Vasco 7×0 Botafogo-PB – Romário

04/02/2006 – Vasco 4×2 Villa Rio – Romário

22/01/2006 – Vasco 3×5 Botafogo – Romário

07/03/2004 – Vasco 4×0 Fluminense – Valdir

04/03/2004 – Vasco 5×1 Cabofriense – Valdir

28/01/2004 – Vasco 3×0 Olaria – Valdir

09/03/2003 – Vasco 4×1 Americano – Marcelinho Carioca

24/04/2002 – Vasco 6×1 Entrerriense – Romário (4 gols)

25/11/2001 – Vasco 7×1 São Paulo – Romário

06/10/2001 – Vasco 5×1 Flamengo – Romário

03/10/2001 – Vasco 3×0 Cruzeiro – Romário

05/08/2001 – Vasco 7×1 Guarani – Romário (4 gols)

05/05/2001 – Vasco 5×0 América-RJ – Romário

29/04/2001 – Vasco 7×0 Botafogo – Juninho Paulista