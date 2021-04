Tiago Reis vibra com fim de jejum de gols pelo Vasco

O Vasco conquistou importante vitória no fim de semana. O triunfo sobre o Bangu manteve as chances cruzmaltinas de ir para as semifinais do Campeonato Carioca.

O destaque da partida foi o atacante Tiago Reis. O jogador marcou três dos quatro gols do Vasco. Ele vibrou com o fim do jejum de gols com a camisa vascaína.

“Sou um cara que trabalha muito, a bola não estava entrando, mas estava fazendo meu papel. Tinha muita gente querendo jogar, mas a gente fez um belo de um jogo e pude fazer três gols. Gol é sempre importante, mas eu estava bem concentrado. Fazendo gol ou não, sou muito concentrado. Graças a Deus fui fazendo um, dois, três… Quero parabenizar o Tenório e o Riquelme, que me deram belas assistências. Os moleques são brabos. O Vasco é o time da virada, e vamos que vamos. A gente erra, a gente acerta. Estou sempre buscando o meu melhor. Ali no fim eu estava meio que sem perna, mas não tem desculpa não, tem que guardar tudo e no próximo eu vou fazer”, disse.

Tiago Reis surgiu para a torcida do Vasco em 2019, quando marcou o gol da vitória no clássico contra o Flamengo. O atacante não conseguiu ser tudo aquilo que cruzmaltinos esperavam e perdeu espaço no elenco. Nesta temporada, o jogador vem tendo chances sob o comando do técnico Marcelo Cabo.

“Sou muito concentrado, tenho autocritica. Quando vou bem, eu sei, assim como quando vou mal. Torcedor é assim, eu gosto muito da torcida. Eu deixei a desejar no ano passado, treinei muito a finalização”, declarou.

Tiago Reis deve ficar como opção nesta quarta-feira, quando o Vasco encara o Tombense-MG, pela Copa do Brasil, em Minas Gerais.