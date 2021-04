Tiago Reis vive noite especial e se destaca em virada do Vasco

A noite foi de Tiago Reis. O atacante marcou três gols e brilhou na vitória de virada do Vasco sobre o Bangu, por 4 a 2, neste sábado, no Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

“Estava bem concentrado, desde o início do jogo. E fazendo gol ou não, sou um cara muito concentrado no que estou fazendo. Graças Deus fui fazendo um, dois, três. Agradecer ao grupo também. Pela partida do Tenório, do Riquelme, que me deram assistência. É aquela coisa. O Vasco é o time da virada. Conseguimos virar o jogo e está bom demais”, declarou.

O atacante quase teve uma noite ainda mais especial. Ele teve oportunidade de fazer outros dois gols. Em um lance, tentou, mas não conseguiu driblar o goleiro Paulo Henrique. Porém, ficou com a bola e tocou para Galarza, que chutou e viu Gabriel Pec, impedido, marcar. Depois, já nos acréscimos, Tiago Reis parou em Paulo Henrique.

“A gente erra e acerta. Estou sempre buscando o meu melhor. Ali estava meio que sem perna, mas não tem desculpa, não. Tenho de guardar tudo. Vou fazer nos próximos”, acrescentou.

O atacante aproveitou a oportunidade em noite em que o Vasco poupou jogadores, como Cano, de olho na Copa do Brasil. O Gigante da Colina enfrenta a Tombense, nesta quarta-feira, em Tombos, Minas Gerais, pela segunda fase do torneio.