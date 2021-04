Tiger King: John Cameron Mitchell vai interpretar Joe Exotic na série

A série limitada Joe Exotic, da NBC, escalou John Cameron Mitchell para o papel titular de Joe “Exotic” Schreibvogel. O seriado está em andamento no serviço de streaming da emissora, o Peacock.

Mitchell é provavelmente mais conhecido por escrever e estrelar Hedwig and the Angry Inch, da Broadway. Além dele, Kate McKinnon compõe o elenco, interpretando Carole Baskin.

Sobre a entrada no projeto, Mitchell disse: “Estou emocionado por assumir o papel desse anti-herói popular moderno. Joe e eu temos a mesma idade e, como ele, cresci gay no Texas, Oklahoma e Kansas, então sinto que sei um pouco sobre esse cara e sua tentativa desesperada de conquistar um mundo inóspito”.

(New Line Cinema/Reprodução)Fonte: New Line Cinema

De acordo com a sinopse oficial, a série será centrada em Baskin, Exotic e os tigres pelos quais eles lutaram. A insanidade começa quando Baskin descobre que seu inimigo está criando e usando seu zoológico para obter lucro, e se propõe a encerrar seu empreendimento, incitando uma rivalidade que aumenta rapidamente.

No entanto, Carole tem um passado duvidoso e, quando as garras saírem, Joe não vai parar por nada para expor o que ele vê.

O projeto é baseado no podcast Joe Exotic, do Wondery, que foi lançado no ano passado, e vai explorar como Joe se tornou essa figura icônica e como ele se perdeu para um personagem de sua própria criação.

Na equipe de produção, Etan Frankel escreve o roteiro. Além disso, Dan Lagana, atua como coroteirista, showrunner e produtor executivo junto com Paul Young, Brian Grazer, Samie Kim Falvey e Nicolas Cage, bem como Scott Brown e Megan Creydt.

Joe Exotic ainda não tem previsão de estreia. Portanto, fique ligado para saber as próximas notícias!