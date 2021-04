TIM Brasil: 100 Vagas de Emprego Abertas

TIM Brasil contrata novos funcionários! Estão sendo ofertadas 100 vagas de emprego, contando com remuneração e alguns benefícios. Confira, a seguir, todos detalhes

Sobre a TIM

A TIM é a segunda maior operadora do Brasil e a empresa líder do segmento pré-pago. É a operadora com a maior cobertura 4G e a primeira no Brasil a fazer estudos com o 5G.

Benefícios dos funcionários da TIM

Auxílio-academia

Day-off no dia do aniversário

Convênio com empresas parceiras

Programa de treinamentos

Auxílio-creche

Complemento salarial por afastamento

Seguro de vida

Celular Funcional

Assistência médica

Assistência odontológica

Vale-Refeição e/ou Alimentação

Vale-transporte

Previdência privada

Vagas TIM Brasil

TIM Brasil está contratando novos funcionários para sua equipe profissional. No total, estão sendo disponibilizadas 100 vagas para diversos cargos:

Consultor de Vendas

Consultor de Riscos

Call Center

Gerente de Vendas

Consultor Relacionamento

Especialistas em TI

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas disponíveis na TIM Brasil, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

