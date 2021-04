Timão firma acordo e viabiliza transferência de Everaldo; Alvinegro pretendia R$ 2,5 milhões pelo atacante

O Corinthians bem que tentou, mas a dificuldade em encontrar um interessado que comprasse em definitivo os direitos econômicos do atacante Everaldo, impeliu o Alvinegro a fechar a negociação por empréstimo do jogador ao Sport Recife. No escopo das tratativas, o atacante vai para a Ilha do Retiro com o pagamento dos salários divididos entre Timão e Leão e com um valor de compra para o fim do contrato de empréstimo, previsto para 31 de dezembro deste ano. Foi o Sport que propôs a divisão dos pagamentos. A informação é do Globoesporte.com.









Embora os moldes das conversas tenham sido revelados, os valores que envolvem a transferência ficaram em sigilo. Entretanto, dá para ter uma base, pois recentemente o Timão desejava conseguir R$ 2,5 milhões com a venda. O Corinthians tem direito sobre 50% do passe do jogador, que tem contrato com o clube do Parque São Jorge até junho de 2023.

Não há posicionamento oficial sobre a conclusão do negócio, porém, as informações foram passadas por meio de envolvidos nas tratativas. A previsão é que se bata o martelo até sexta-feira (23). Pelo lado do time de Recife, ainda estão analisando detalhes, como por exemplo uma cláusula que libera Everaldo se uma proposta do exterior for mais vantajosa financeiramente do que a apresentada pelo Rubro-Negro pernambucano.

Everaldo está com 26 anos e chegou no Timão em 2019. Antes da chegada de Mancini, não conseguiu desenvolver um rendimento que o garantisse na equipe. Com a chegada do treinador, ficou fora de vez dos planos. Com a camisa do Todo Poderoso, o atacante atuou em 36 partidas e foi autor de 4 gols.