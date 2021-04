Timemania: o concurso 1629 desta quinta (22) pode premiar um sortudo em R$ 1,4 milhão

O concurso 1629 do Timemania pode premiar um apostador nesta quinta (22) com R$ 1,4 milhão. Imagine tornar-se um milionário contando com a ajuda sortuda do time do coração? No sorteio de ontem (20), 1628, não houve acertadores nem de 7 e 6 números, mas apenas das faixas de premiações restantes.

Último sorteio do Timemania não teve ganhadores nas duas primeiras faixas de prêmios

O concurso 1628 do Timemania que correu na última terça (20) não teve ganhadores nas duas primeiras faixas de prêmios. Apenas 54 apostadores acertaram 5 dezenas, recebendo R$ 1.100,00 cada.

Assim, os 950 apostadores que acertaram a quadra, levaram para casa R$ 9,00 cada um. Já os 9243 sortudos que coincidiram com 3 dezenas, receberam R$ 3,00. Portanto, para os 1933 ganhadores do Time do Coração, foram distribuídos R$ 7,50.

Os sorteios da categoria se realizam às terças-feiras, quartas-feiras e sábados, às 20h, no Espaço Loterias. Pois o custo mínimo para concorrer em um jogo é R$ 2,00.

Como jogar na modalidade

Essa modalidade é mais um tipo de jogo bem popular entre os apostadores, atraindo quem é apaixonado por futebol. Além de contar com a sorte na loteria, ainda pode-se contar com a alegria de ser premiado com o Time do Coração, rendendo um prêmio milionário.

Em um volante há 80 números, sendo que para fazer a aposta, é preciso escolher somente 10, sem contar com o Time do Coração. O apostador pode realizar vários tipos de jogos diferentes, como:

Jogo simples

Em 80 números disponíveis, o apostador pode escolher 10 dezenas, além do time. Assim, concorre individualmente ao sorteio.

Bolão do Timenania

Por meio do bolão, vários jogos são feitos, divididos por cotas. Assim, as possibilidades aumentam, montando bolões familiares, entre amigos, com variadas combinações e números considerados de sorte.

Para cada aposta validada, recebe-se a quantidade de comprovantes conforme o número de cotas. Isso quer dizer que vai depender do número de participantes.

Bolão das casas lotéricas

O bolão das casas lotéricas funciona basicamente da mesma forma que o bolão descrito acima, porém, quem monta as combinações é o sistema do estabelecimento. O jogador apenas adquire a quantidade de cotas que deseja. Caso os números sejam sorteados, divide-se a premiação entre as cotas participantes do jogo.

Surpresinha

Quem simplesmente quer jogar, mas não quer ter que calcular probabilidades, pensar em escolher as dezenas, nem nada do tipo, pode optar pela Surpresinha. Com essa modalidade o sistema faz a escolha e o jogador apenas adquire o bilhete.

Teimosinha

Quem tem a certeza de que determinados números são mesmo da sorte e desejam repeti-los em diversos jogos sequenciais, podem apostar na Teimosinha. Pode-se repetir o mesmo jogo do Timemania por 2 ou mesmo 4 concursos em sequência.

Probabilidade de ganhar na Timemania

Não se pode adicionar mais dezenas no mesmo volante nessa modalidade, portanto, todos os apostadores possuem chances iguais de 1/ 26.472.637 para o prêmio principal. Entretanto, para as outras faixas de prêmios tem-se:

Sete dezenas acertadas, as chances de ganhar são de 1/26.472.637;

Seis dezenas acertadas, as chances de ganhar são de 1/ 216.103;

Cinco dezenas acertadas, as chances de ganhar são de 1/5.220;

Quatro dezenas acertadas, as chances de ganhar são de 1/276;

Três dezenas acertadas, as chances acertadas são de 1/29;

Um time de futebol acertado, as chances de ganhar são de 1/80.

História da loteria da Timemania

A Timemania possui 10 anos de existência, uma vez que foi criada no ano de 2008, tendo a primeira aposta realizada em março deste ano. As primeiras dezenas sorteadas não premiaram nenhum sortudo na faixa principal de premiação, infelizmente. Entretanto, seis apostadores conseguiram acertar 6 números, levando para casa R$ 59.909,90 cada um. Assim, enquanto isso, 328 acertaram 5 dezenas, recebendo R$ 730,61 cada.

Dessa forma, nos prêmios mais baixos, parece que os apostadores tiveram mais sorte. Foram 6.032 pessoas que acertaram os 4 pontos, ganhando R$ 6,00, ao passo em que 6.403 acertaram 3 pontos, garantindo R$ 2,00. Pois, o Time do Coração possibilitou que 13.122 ganhadores levassem R$ 2,00 para casa. O primeiro prêmio principal saiu apenas no mês de junho, dentro do concurso 16. O felizardo levou a bolada de R$ 7.818.108,56 sozinho para casa.

Dezenas mais sorteadas nos concursos

Muitas pessoas possuem suas dezenas da sorte, tendo a certeza de que elas serão sorteadas em algum momento na loteria. Assim, para saber se algum número está entre os que já foram mais sorteados até hoje nos concursos, confira a listagem a seguir.

21 – Saiu 169 vezes;

20 – Saiu 164 vezes;

72 – Saiu 163 vezes;

70 – Saiu 162 vezes;

80 – Saiu 162 vezes.

Dezenas menos sorteadas nos concursos

Quem deseja saber se os números os quais se aposta estão entre os que menos são sorteados, pode conferir a listagem abaixo. Assim, é possível montar uma boa estratégia de jogo e ser mais assertivo.

9 – Saiu 169 vezes;

17 – Saiu 164 vezes;

28 – Saiu 163 vezes;

43 – Saiu 162 vezes;

47 – Saiu 162 vezes.

Percentuais do Timemania

Todo mundo sabe que não existe nenhuma fórmula mágica ou segredo para ganhar nem na Timemania nem em nenhuma outra loteria. Mas é possível usar algumas dicas para conseguir ter um pouco mais de “sorte” nos sorteios.

Por exemplo, marcar 10 números no bilhete é uma boa ideia, torcendo para 7 saírem no sorteio. Ademais, não há esquemas comprovados matematicamente que façam ninguém ganhar o prêmio principal oferecido.

No entanto, mesmo não tendo esquemas possibilitando ganhos mágicos, existem as probabilidades matemáticas. Estas sim auxiliam os apostadores a montarem seus jogos, levando em conta os “segredos” abaixo:

Probabilidade 1 no resultado final – A chance de ter 7 números pares é de 0,6%, pois na Timemania são 40 números ímpares e 40 números pares. A maior probabilidade é de, por exemplo, serem sorteados 4 ímpares e 3 pares ou vice-versa, aumentando para 28,4%, cada;

Probabilidade 2 no resultado final – A probabilidade de se sortear uma sequencia de duas dezenas é de aproximadamente 46%. Em contrapartida, a chance de não ter sequencia nenhuma gira em torno de 51%. Somando ambas as probabilidades, tem-se 97% de ocorrer uma ou outra em um jogo.

É importante aprender alguns detalhes sobre como funciona cada uma das loterias para conseguir elaborar melhor os jogos. Assim, não será preciso um esquema especial na Timemania, mas sim, um pouco de sorte.