Timidez no trabalho: Como lidar com a timidez?

A timidez no trabalho pode atrapalhar a rotina de qualquer pessoa. A sensação de que não somos capazes, ou a falta de confiança na hora de pronunciar uma simples frase, são fatores que impactam diretamente a nossa produtividade.

Sendo assim, como lidar com isso? Como equilibrar essa sensação de descontrole? O que fazer para lidar com a timidez? Acompanhe o nosso texto e saiba mais!

Como lidar com a timidez no trabalho: entenda a causa da sua timidez

O primeiro passo para lidar com a timidez no trabalho é conhecendo a causa real do problema. Por que você se sente dessa forma? Você tem medo de decepcionar o outro? Ou você tem medo de não conseguir pôr em palavras o que você está pensando?

Reconhecer a causa primordial pode lhe ajudar a lidar diretamente com ela, ou seja, no caso do medo de não saber como se expressar, você pode desenvolver essa habilidade assistindo palestras, por exemplo, para ver a forma como os outros se expressam.

Portanto, analise a situação em que você se sente tímido e entenda a principal causa – ou as principais. Depois disso, você poderá seguir com as nossas dicas abaixo:

Comece sempre pelo autoconhecimento

Como vimos, reconhecer a causa da timidez é fundamental para lidar com ela. Mas não é só isso que importa. Saber quais são seus pontos fortes também pode ajudar. Afinal, você pode se ancorar neles, mentalmente, assim que sentir que está perdendo o controle.

Exemplo: Está se sentindo tímido no trabalho ao apresentar algum conceito? Respire fundo e mentalize o quanto você domina o assunto.

Saia da sua zona de conforto aos poucos – e em qualquer ambiente

Você pode diminuir a timidez no trabalho a partir do momento em que você sai da sua zona de conforto, aos poucos. Para isso, comece a falar mais com algum colega que você pouco conhece e, em ambientes fora do trabalho, tome mais atitudes de conversar com o garçom, com a atendente do supermercado, e assim por diante. Quanto mais interações você fizer, mais a sua autoconfiança será aflorada.

Sinta-se preparado antes de uma apresentação

Sentir-se preparado é fundamental para lidar com a timidez no trabalho. Isto é, antes de qualquer apresentação, estude-a com antecedência e treine em voz alta. Vale gravar áudios de si mesmo para ouvir e perceber quais pontos podem ser melhorados.

Mantenha a sua cabeça erguida e olhe para a testa da outra pessoa

Quando estiver conversando com alguma pessoa que lhe causa timidez, mantenha a sua cabeça sempre erguida. Isso enviará mensagens para o seu cérebro que aumentam a sua capacidade de concentração e foco, e impedem que a timidez tome conta da sua mente. Da mesma forma, se você abaixar a cabeça e diminuir o tom de voz, a sensação de vergonha aumentará cada vez mais.

Além disso, se você se sente desconfortável olhando nos olhos da pessoa, intercale o seu olhar encarando a testa do seu ouvinte. Isso fará com que você se sinta menos intimidado e mais confortável com a situação. Faça o teste e perceba o quanto essa simples técnica é poderosa!