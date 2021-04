Bruna Marquezine e Enzo Celulari finalmente assumiram na noite desta quinta-feira (15) que estão namorando. Em homenagem ao aniversário de 24 anos do filho de Claudia Raia e Edson Celulari, a atriz fez uma declaração no Instagram: “É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito feliz. Se possível, comigo, é claro”.

“É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano”, continuou Bruna.

Em 8 de março, um comentário feito por Enzo no Instagram já havia dado indícios da possível oficialização do relacionamento. “Te amo”, escreveu Enzo em uma sequência de fotos de um ensaio sensual da atriz, atualmente contratada pela Netflix.

No passado, a artista já chegou a desmentir rumores de que os dois estariam juntos. Em junho de 2020, a informação sobre um relacionamento com o rapaz foi negada pela assessoria de Bruna após jornais noticiarem que ela e Enzo Celulari estariam “se conhecendo melhor”. Dias depois, a atriz publicou um comentário usando o apelido “mozão” para se referir a ele.

A amiga de Manu Gavassi não oficializava um novo relacionamento desde 2018, quando se separou de Neymar. Já Enzo estava solteiro desde fevereiro de 2020, quando seu namoro com Victoria Grendene chegou ao fim. Confira a postagem de Bruna Marquezine abaixo:

