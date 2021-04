Alessandra Veiga, segunda mulher de Tom Veiga (1973-2020), revelou áudios atribuídos a ele com relato de uma surra que teria recebido da terceira mulher, Cybelle Hermínio da Costa. No dia 4 de outubro do ano passado, o intérprete de Louro José contou à mãe de seus filhos que Cybelle o agrediu em setembro, culminando na separação dos dois. “Tinha vergonha”, lamentou ele.

Alessandra resolveu quebrar a promessa que fez ao amigo de Ana Maria Braga sobre manter a troca de mensagens em segredo e escancarou o caso em meio às notícias que envolvem a partilha de bens entre os filhos e a última mulher do ator.

Segundo o jornal Extra, Tom teria narrado a ela a agressão ocorrida na noite do dia sete de setembro. Ele também mostrou fotos do resultado da surra que disse ter levado. A discussão com Cybelle teria acontecido na hora do almoço, quando Tom ordenou que o filho dela não comesse dentro da piscina. Cybelle, contudo, teria feito a vontade do filho mesmo assim.

Depois disso, os dois passaram o dia emburrados, Veiga se negou a conversar com a então mulher quando ela pediu e passou a tarde mexendo no computador. No fim do dia, o artista abriu uma garrafa de vinho e a convidou para beber com ele, mas ela recusou, iniciando uma discussão.

Diante da resistência dele, a empresária teria pegado a taça cheia em que ele bebia e arremessado contra a parede. Dali em diante, Cybelle, disse Tom, o derrubou da cadeira e deu uma surra nele, batendo sua cabeça no chão por várias vezes, xingando e querendo que ele tivesse uma reação. “Apanhei mesmo, tenho até vergonha de contar. Fui brutalmente agredido”, escreveu ele para Alessandra.

Nos prints de Alessandra, Tom confessou que teve que sair correndo de casa, descalço, sem dinheiro ou celular. “Saí da minha casa fugido, sem carteira, sem celular, descalço, sem um real no bolso. Pelo amor de Deus não conta isso para ninguém”, pediu o ator.

Este trecho da conversa bate com o depoimento da empregada de Veiga, Josenilde de Cássia Santos Silva, que confirmou que ele, de fato, fugiu de casa só com a roupa do corpo.

Tom sugeriu ainda que tinha sido vítima de um golpe de Cybelle: “Caí igual um patinho. Tudo premeditado. Foi golpe e eu caí igual um pato”. Alessandra, então, perguntou o que Cybelle ganharia com isso e o que o levava a pensar que tinha sido um golpe a relação de dois anos.

“Eu não sei. Mas é foda. Não consigo entender até hoje. É a pior coisa da minha vida. Por isso eu vivo de calmante. Mas não tem jeito. Eu acordo de madrugada com ela no meu pescoço. É uma psicopata. Acabou com a minha vida. Hoje vivo como se fosse um babaca, um merda”, descreveu.

Alessandra lamentou que o ex-marido tenha passado por isso. “A minha verdade é o que ele me falou, e eu acredito nele. Não gosto de falar sobre o que não posso provar. E tem áudio dele falando para provar.”