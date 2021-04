“Tira essa camisa, você não é Flamengo”; Gerson se irrita com questionamentos a Vitinho e sai em defesa do companheiro

Após o título da Supercopa do Brasil, o Flamengo agora foca no clássico contra o Vasco, nessa quinta-feira (15). A tendência é que Rogério Ceni opte por ir com força máxima e o time que enfrente o Cruz-Maltino seja o titular. Assim, o técnico deve poupar alguns jogadores contra a Portuguesa antes que enfrente o Vélez, na próxima semana, pela estreia da Libertadores.









Nas redes socais, um fato curioso chamou atenção da torcida flamenguista. Um bastidor sobre o meio-campista Gerson foi divulgado e está repercutindo até agora na internet. De acordo com o repórter Wesley Ramon, na cobrança dos pênaltis contra o Palmeiras, quando Vitinho foi realizar a batida, uma pessoa que que estava na arquibancada questionou o camisa 11 e foi além: “Tira o Vitinho daí”

O camisa 8, que tinha sido substituído no decorrer do jogo, não gostou e rebateu: “Tira essa camisa, você não é Flamengo! Respeita a gente”. A maior parte da Nação concordou com o posicionamento do craque e enalteceu ainda mais a liderança que o atleta passa no clube carioca.

Nossa, q pessoa mais sem noção! Gerson mandou bem! — Fernanda OCTA (@CRF_FernandaB)

April 14, 2021





Apesar de não ser muito querido pelos torcedores, Vitinho continua prestigiado no elenco, tem ótima relação com todos os jogadores e virou pupilo de Rogério Ceni, que gosta do seu futebol e pretende utilizá-lo mais vezes nessa temporada. Não é à toa que o atacante se afastou ainda mais das redes sociais para evitar esse tipo de pressão.

Nos últimos jogos, ele tem entrado bem nos jogos e quase faz o gol no tempo normal contra o Palmeiras. Por capricho, a bola bateu na trave e voltou para o goleiro Weverton. A tendência é que o jogador ganhe mais minutagens já nessas próximas partidas.