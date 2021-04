Tiradentes: Três dicas de filmes

Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes, tornou-se um dos símbolos da Inconfidência Mineira e por isso acaba sempre lembrado no Enem e demais vestibulares.

Tiradentes é um dos personagens mais importantes da história do Brasil, justamente por ter assumido um papel de destaque, por isso vale a pena ficar ligado no que ele foi, seus feitos e o que aconteceu com ele.

A saber, ele nasceu em Minas Gerais em 12 de novembro de 1976 e foi um dos principais ativistas políticos e líderes da popularmente conhecida Inconfidência Mineira.

Além disso, Tiradentes também foi comerciante, dentista, minerador, militar, entre outros. Em sua carreira como militar chegou a ocupar o cargo de Alferes da Cavalaria de Dragões Reais de Minas.

No entanto, mesmo tendo servido à coroa, Tiradentes resolveu rebelar-se contra ela, justamente por julgar alguns abusos de poder por parte da monarquia.

Em síntese, o Brasil vivia o denominado “Século do Ouro”, isso porque os bandeirantes encontraram minas desse metal precioso em Minas Gerais.

No entanto, a metrópole criou diversas leis e taxas sobre o ouro, criando por exemplo o imposto conhecido como “Quinto” e a “Derrama” irritando grande parte da população.

Desse modo, para entender melhor o contexto da época, selecionamos 3 dicas de filmes sobre Tiradentes, acompanhe o artigo e fique por dentro!

Dicas de filmes sobre Tiradentes

Veja abaixo dicas de filmes sobre a história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Tiradentes (1999)

O filme mostra a vida de Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que surgiu em Vila Rica em Ouro Preto no ano de 1789.

Junto com amigos e intelectuais, Tiradentes sonhava com um país independente e longe do abuso português. No entanto, ele acabou traído por Joaquim Silvério dos Reis.

Joaquim (2017)

O filme demonstra os acontecimentos que levaram Tiradentes, um dentista amador que se transformou-se em um herói nacional.

Afinal de contas, ele tornou-se um dos líderes do movimento popular conhecido como “Inconfidência Mineira”.

O Mártir da Independência: Tiradentes (1977)

A obra mostra como Tiradentes tornou-se um personagem que influenciou diretamente a independência do Brasil. No filme demonstra-se momentos da vida dele como a insurreição e seus últimos dias de vida na forca.

