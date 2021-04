Titular com Lucas Gonçalves, meia é esquecido por Cuca no Atlético; 1ª chance deve ser contra o Boa Esporte

Desde que chegou ao Atlético, o técnico Cuca vem tentando deixar a equipe com sua cara, buscando definir os 11 titulares ideais para o time nesta temporada. Por outro lado, já que reforços chegaram, jogadores que vinham se destacando anteriormente vem perdendo espaço.









Destaque nos primeiros jogos, Calebe alcançou bons números sob comando de Lucas Gonçalves. Foram três assistências, ou seja, líder da equipe neste quesito, além de um gol marcado. A expectativa era por mais chances com a chegada do novo comandante e o retorno dos principais atletas da equipe.

Porém, nada disso virou realidade. Desde que assimiu a equipe, Cuca relacionou o jovem para os primeiros quatro jogos em que comandou, mas não utilizou o garoto de 20 anos em nenhum deles. Para o clássico, o meio-campista não ficou nem no banco de reservas.

Calebe em campo pelo Galo contra o São Paulo – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Aparentemente, o treinador deve usar jogadores que tem mais confiança, como no caso de Tchê Tchê, que chegou a já foi titular. Outro que perdeu espaço foi Sávio, que completou 17 anos no último sábado (10). O jogador, que participou das quatro primeiras partidas do ano com Lucas Gonçalves, também ainda não foi utilizado.

Por outro lado, a tendência é que os dois tenham chance de jogar no próximo domingo (18), às 16h, contra o Boa Esporte, no Mineirão. Já classificado, o Galo deve ter uma equipe alternativa no confronto, já que na quarta-feira da semana seguinte (21), vai enfrentar o Deportivo La Guaira, da Venezuela, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores.