‘Tive que mudar meus hábitos’

Aos 18 anos, Vinicius Jr deixou o Brasil e trocou o Flamengo pelo Real Madrid. O jovem atacante de São Gonçalo, na região Metropoliana do Rio de Janeiro, custou aos cofres do clube merengue 45 milhões de euros (R$ 165 milhões na cotação da época).

Um dia antes da esperada semifinal da Uefa Champions League contra o Chelsea, Vinicius Jr relembrou sua chegada ao Santiago Bernabéu e o período de adaptação ao novo país, em entrevista aos canais da Uefa.

“Era muito jovem quando cheguei a um novo país e tive que mudar os meus hábitos dentro e fora de campo para me habituar a outra cultura do futebol, que é completamente diferente do Brasil”, disse o atacante, que completou:

“Chegar aqui e jogar com meus grandes heróis, que costumava ver na televisão ou jogando videogame. Agora posso jogar videogame comigo mesmo, e faço muito isso”, disse o jogador.

Em sua terceira temporada no Real Madrid, Vini Jr já conquistou três títulos: um Mundial de Clubes, em 2018, a Supercopa da Espanha 2019-20 e o Campeonato Espanhol 2019-20, e ainda pode faturar novamente ainda nesse ano a LaLiga e a Champions League.

O jovem de 20 anos já pensa no futuro e pretende alcançar voos ainda maiores no clube merengue.

“Continuar a jogar no Real Madrid. Já joguei mais de 100 jogos no clube, o que considero muito para um jovem de 20 anos. Poucos jogadores o alcançaram e quero continuar a ganhar muitos troféus, marcando muitos gols e levando alegria aos torcedores que nos acompanham e à minha família”, finalizou.