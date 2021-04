‘Tivemos título até o último minuto’

O goleiro Weverton, do Palmeiras, ficou bastante abalado após o vice na Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

Em coletiva após a partida, o arqueiro explicou por que bateu (e perdeu) o último pênalti do Verdão na série e lamentou o fato do Alviverde ter deixado a taça escapar ao sofrer um gol aos 47 do 2º tempo, que levou a partida para a prorrogação.

“Fui escalado para bater o pênalti, como todos os outros. A gente treina no dia-a-dia, o treinador faz as opções e nós, como profissionais, procuramos fazer o melhor. Hoje, infelizmente, as coisas não saíram bem. Mas o mais importante é que tentamos sempre fazer o melhor e ninguém quer errar”, afirmou.

“No meu caso, fico triste por ter essa oportunidade de bater um pênalti e errar. Mas fiz aquilo que tem que ser feito. Fiz meu melhor. Infelizmente, não aconteceu… Agora, é pensar nos próximos desafios”, seguiu.

“Hoje a gente vieo para vencer. Tivemos o título até o último minuto. Infelizmente, na última bola, eles conseguiram fazer o gol e levar para a prorrogação. Lógico que a gente está muito triste, mas estamos conscientes de que podemos melhorar”, argumentou.

“Foi nosso 3º jogo na temporada que se iniciou agora. Ainda vamos melhorar muito. Temos uam temporada longa pela frente, com grandes desafios. Infelizmente, deixamos passar dois títulos importantes. A gente lamenta muito, gostaríamos de ganhar, marcar a história, conquistar a Supercopa e a Recopa, mas a gente sabe que, do outro lado, o adversário também queria”, ressaltou.

“Temos que tentar estar tranquilos. Todo mundo está chateado, mas temos um longo ano pela frente. Agora, volta o Paulistão, e semana que vem volta a Libertadores de novo. Se a gente ficar se lamentando, pode perder coisas importantes”, finalizou.

Agora, o time de Abel Ferreira entra em campo já na sexta-feira, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Vale lembrar que, no último domingo, o Verdão já havia sido vice da Supercopa do Brasil, para o Flamengo, também nos pênaltis.