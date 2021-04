João Luiz Pedrosa desabafou durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (5) no BBB21. O professor reclamou de um comentário racista, disfarçado de piada, que Rodolffo Matthaushavia feito a respeito de seu cabelo. “Eu tô cansado”, disse o integrante do camarote, que acabou caindo no choro.

No programa ao vivo, Tiago Leifert pediu para os participantes apontarem o melhor e pior jogador e o adversário que vem jogando sujo pelo prêmio milionário.

Em sua vez de jogar, João Luiz resolveu falar o que estava entalado sobre o comportamento do sertanejo. “No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do mostro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito”, disparou o professor.

“Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que era um pouco semelhante”, respondeu o sertanejo. “Naquela hora eu me calei. Mas você não sabe o quanto que aquilo me machucou. Não adianta vir com desculpas! Estou cansado. Não estou em um desenho animado! Tem osso no meu cabelo?”, rebateu João Luiz.

Depois de tentar justificar sua atitude, Rodolffo pediu desculpas pelo comentário. “Eu só fui saber disso agora. Desculpa, cara”, disse o músico.

Quem escolheu quem

Caio Afiune apostou em Viih Tube como melhor jogadora, João Luiz Pedrosa como o pior e Gilberto Nogueira como joga sujo da edição.

Gilberto apostou em João Luiz como melhor jogadora, Caio como o pior e Rodolffo Matthaus como joga sujo da edição.

Rodolffo apostou em Viih Tube como melhor jogadora, Gilberto como o pior e como joga sujo da edição.

Pocah apostou em Viih Tube como melhor jogadora, Rodolffo como o pior e Gilberto como joga sujo da edição.

Thaís Braz apostou em Viih Tube como melhor jogadora, Caio como o pior e Gilberto como joga sujo da edição.

Viih Tube apostou em Rodolffo como melhor jogador, Gilberto como o pior e como joga sujo da edição.

Arthur Picoli apostou em João Luiz como melhor jogador, Fiuk como o pior e Juliette Freire como joga sujo da edição.

João Luiz apostou em Camilla de Lucas como melhor jogadora, Caio como o pior e Rodolffo como joga sujo da edição.

Fiuk apostou em João Luiz como melhor jogador, Arthur como o pior e como joga sujo da edição.

Camilla apostou em João Luiz como melhor jogador, Rodolffo como o pior e como joga sujo da edição.

Juliette apostou em João Luiz como melhor jogador, Arthur como o pior e como joga sujo da edição.

Confira um trecho do vídeo a seguir:

VALE VER: Brilhante e importante manifestação do João (@joaoluizpedrosa) no Jogo da Discórdia de hoje do #BBB21, apontando atitude racista de Rodolffo. Em tempo: #ForaRodolffo#RedeBBBpic.twitter.com/CL2qgBoel9

— Jeff Nascimento (em 🏠) (@jnascim) April 6, 2021

