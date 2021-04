‘Todo mundo passou a jogar recuado contra a gente’

Nesta quarta-feira, o Liverpool recebe o Real Madrid, às 16h (de Brasília), em Anfield, pelo jogo de volta das quartas da Uefa Champions League. Como perdeu por 3 a 1 na Espanha, o time inglês precisa ganhar por 2 a 0 ou três gols de diferença para avançar à semifinal da competição.

A temporada 2020/21, aliás, vem sendo muito diferente da anterior para os Reds, que “amassaram” adversários em 2019/20 e conquistaram com sobras o título da Premier League, acabando com um longo jejum que atormentava o clube.

Atualmente, a equipe comandada por Jürgen Klopp ocupa apenas a 6ª posição no Campeonato Inglês, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

2020/21 também vem se mostrando especialmente difícil para Roberto Firmino, atacante que “fez chover” em Liverpool entre 2015 e 2020, mas, atualmente, sofre para conseguir mostrar o mesmo futebol de outros tempos e vê sua vaga de titular no ataque seriamente ameaçada pelo português Diogo Jota.

Em entrevista à ESPN Brasil, o jogador da seleção brasileira fez uma autocrítica sobre sua fase e foi bastante sincero.

“Está sendo uma temporada difícil para mim… Temos que ser sinceros… Esperança de melhorar não falta. Minha vontade é evoluir e crescer a cada dia. Motivação não falta para mim”, afirmou.

“Eu me cobro bastante. Sei que não estou no meu melhor momento em relação aos últimos anos. Quero sempre estar ajudando com gols e assistências, mas isso não vem acontecendo, infelizmente. Mas eu não desisto. Estou sempre querendo melhorar para ajudar minha equipe a ser melhor, juntamente com o grupo. Tenho que evoluir dia após dia”, salientou.

“Eu sei da realidade. Sei que esse ano a gente não está bem. Mas podemos reverter. Temos chances ainda de classificar na Champions. Temos uma final contra o Real Madrid e está tudo aberto ainda. Vamos lutar até o fim”, prometeu.

De acordo com o brasileiro, o técnico Jürgen Klopp tem se mostrado bastante chateado com a fase irregular dos Reds neste ano.

A equipe chegou a ficar oito jogos seguidos sem ganhar em Anfield, uma marca inacreditável para um time tão forte em sua casa.

“Ele fica triste… Fica bravo… Ninguém gosta de perder, principalmente ele. Nosso time se acostumou a ganhar. Mas, nesse momento de dificuldade, a gente tem que analisar nossos pontos negativos e transformar em positivos. Temos que procurar dar sempre nosso melhor a cada jogo”, analisou.

Questionado sobre o porquê da queda tão brusca de desempenho do Liverpool em relação a 2019/20, Firmino se disse em dúvida e até “gastou” seu inglês.

“Good question… [‘Boa pergunta’, em português]”, sorriu o brasileiro.

O atacante se mostrou especialmente perplexo com o fato da equipe ter atuado tão bem contra o Arsenal (vitória por 3 a 0, em 3 de abril) e, três dias depois, ter apresentado um desempenho muito abaixo do esperado no revés para o Real Madrid, no Alfredo Di Stéfano, pela Champions.





“A gente fez um excelente jogo contra o Arsenal. Não sofremos gols, fomos sólidos na defesa, marcamos três gols e vencemos. Três dias depois, a gente perdeu um jogo muito importante pela Champions. Sabemos que ainda tem o 2º jogo, que não tem nada ganho ou perdido ainda. Temos como reverter o placar e sairmos vencedores. Mas sabemos que, especialmente no 1º tempo contra o Real Madrid, a gente foi muito mal. Felizmente, conseguimos fazer um gol e temos chance de reverter isso nesta quarta-feira”, ressaltou.

Na opinião de Firmino, aliás, o sucesso avassalador de 2019/20 hoje de certa forma “atrapalha” os Reds, já que os rivais passaram a atuar de forma excessivamente defensiva contra o clube de Anfield.

“Para o nosso time todo no geral a temporada não vem sendo boa como no ano passado. Mas temos que dar um jeito de continuar. Nossos adversários hoje estão com outro olhar para nossa equipe. Claro que sempre respeitaram, mas hoje recuam muito defensivamente. Às vezes, fica bem difícil para a gente entrar (nas defesas) e fazer gols”, argumentou.

“Mas a gente tem que continuar lutando. Temos que lutar pela classificação na Champions na Premier League e temos que buscar a classificação contra o Real Madrid”, encerrou.