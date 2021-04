‘Todo time que eu vou tem um que fica lá na frente de enfeite’

Nesta última terça-feira (27) o Chelsea empatou em 1 a 1 com o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, e conseguiu um bom resultado no jogo de ida das semifinais da Champions League, já que a decisão da vaga ocorrerá em Londres. Apesar da ligeira vantagem dos ingleses, que por enquanto vão se classificando por conta do gol marcado fora de casa, nos Blues ficou a sensação de que uma vitória teria sido possível e tudo por conta dos gols perdidos pelo atacante Timo Werner.

E depois do técnico Thomas Tuchel se irritar com as chances perdidas pelo alemão, a esposa do zagueiro do Chelsea Thiago Silva, Isabelle da Silva, também cornetou o companheiro de equipe do marido.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, e depois apagado, Isabelle questionou as chances perdidas por Werner e “culpou” o carma do atacante pelos gols não marcados diante dos espanhóis.

“Mas é carma gente. Todo time que eu vou tem um que fica lá da frente de enfeite, que fica perdendo a porcaria do gol. Como que é nome dele? Esse Werner”, disse a esposa do zagueiro brasileiro.

Após fazer quatro boas temporadas com a camisa do RB Leipzig, Werner foi contratado pelo Chelsea no início da atual campanha. Porém, diferentemente do futebol alemão, o atacante não vem marcando muitos gols, e inclusive passou por mais de uma sequência de “seca” neste ano. Em 45 jogos até aqui, foram apenas 11 tentos.

A média é bem inferior à dos tempos no Leipzig. Na temporada 2019/20, a sua última antes de deixar a Alemanha, por exemplo, Werner marcou 34 gols em 45 jogos.