[TODOS OS DETALHES] Santos x San Lorenzo: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores, Santos e San Lorenzo medem forças nesta terça-feira (13), em Brasília, às 21h30 (horário de Brasília). A partida vale um lugar na fase de grupos da Libertadores, para a chave de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest. É possível assistir à transmissão ao vivo pelo SBT e pela CONMEBOL TV.

Jogadores do Santos comemoram gol na partida de ida (Foto: Getty Images)



Após aplicar um placar de 3 a 1 no Nuevo Gasómetro, o Peixe se classifica com diversas opções de placar.. Qualquer vitória e empate serve. Um revés por 2 a 0 confirma a vaga na fase de grupos, pelo critério do gol fora de casa. O Ciclón, por sua vez, necessita da vitória, balançando as redes no mínimo três vezes.

No empate por 0 a 0 diante do Botafogo-SP, realizado ontem na Vila Belmiro, o técnico Ariel Holan preservou os jogadores que devem iniciar o duelo diante do San Lorenzo. Marinho, Soteldo e Lucas Braga devem ir inteiros para a partida.

Jogadores do San Lorenzo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Atuando com os titulares diante do Platense, o San Lorenzo venceu por 4 a 2 pelo Campeonato Argnetino. Troyansky, que esteve entre os onze iniciais diante do Santos, entrou durante o jogo e marcou um gol.

Santos x San Lorenzo: como e onde assistir ao vivo na TV

