Tom Holland será protagonista em nova série do Apple TV

O ator Tom Holland (Homem-Aranha) foi escolhido para estrelar a série The Crowded Room, uma antologia encomendada pelo Apple TV+.

A temporada será uma adaptação do livro “The Minds of Billy Milligan”, baseado em eventos reais. A trama acompanha o personagem Billy Milligan (Tom Holland), que foi a primeira pessoa a ser absolvida de um crime devido ao Transtorno Dissociativo de Identidade. O papel deve ser o primeiro do ator na TV após a minissérie Wolf Hall de 2015.

O roteiro e a produção ficarão por conta de Akiva Goldsman, que já venceu o Oscar pelo filme Uma Mente Brilhante em 2001, e Holland também será um dos produtores-executivos do projeto. Ainda não há informações sobre o resto do elenco.

Recentemente, o ator protagonizou outra produção do Apple TV+, o filme Cherry, dirigido pelos irmãos Russo.

[embedded content]

A produção deve contar com 10 episódios na primeira temporada e será um coprodução entre a Apple Studios e a New Regency. Ainda não há previsão para estreia.

Fique ligado para mais novidades!



Fonte: Tecmundo