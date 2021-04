[Tom Veiga]: Falecido no ano passado, intérprete do Louro José pode ter o corpo exumado por suspeita de envenenamento | Bolavip Brasil

Intérprete do Louro José, Tom Veiga pode ter o corpo exumado a pedido de familiares, segundo o colunista Leo Dias. Isso porque, de acordo com informações veiculadas pelo jornalista no portal Metrópoles, a família suspeita que o ator possa ter sido envenenado.









Conforme divulgado pela coluna, pessoas próximas a Tom disseram que sua ex-mulher, Cybelle Hermínio da Costa Veiga, conseguiu fazer o artista inclui-la em seu testamento, mas, quando ele decidiu reverter a decisão, apareceu morto.

Além da possibilidade de exumação do corpo, os parentes de Veiga podem tentar tirar Cybelle do testamento. Vale lembrar que o ator foi encontrado sem vida no dia 1 de novembro de 2020, no Rio de Janeiro, mas o laudo do IML teria apontado um AVC como a causa da morte na ocasião.