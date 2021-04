Tomás Cuello projeta estreia do Bragantino na Copa Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino dá início à sua caminhada na Copa Sul-Americana. O adversário será o Tolima, da Colômbia, em casa. Já tendo jogado a competição pelo Atlético Tucumán, o meia Tomás Cuello tem experiência no torneio, e analisou a estreia do clube, prevendo que o time pode sonhar alto.

“Sabemos que a Sul-Americana é uma competição muito disputada e queremos chegar o mais longe possível, mas temos que pensar em uma partida de cada vez. A estreia contra o Tolima será um confronto difícil, assim como os outros jogos do grupo. Temos um elenco muito qualificado, mostramos isso no Brasileirão e estamos com uma boa campanha no Paulistão. Vejo todos os jogadores prontos para disputar a Sul-Americana e estou confiante de que podemos chegar longe”.

Ari Ferreira / RB Bragantino

A bola rola no Nabizão às 19h15 pela primeira rodada da fase de grupos. O Massa Bruta está no grupo G, que também é formado por Talleres, da Argentina, e Emelec, do Equador.