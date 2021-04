‘Tomei banho, olha que incrível’, comenta Viih Tube

Viih Tube apareceu pela primeira vez no instagram após ser eliminada do BBB 21 com 96% dos votos. A youtuber agradeceu ao apoio dos fãs e ainda fez uma brincadeira sobre a suposta falta de banhos.

“Oi, sumida! Apareci aqui, demorei mas cheguei, nem dormi ainda, mas tomei banho, olha só que incrível.Agora que eu saí eu fico pensando: quando eu ganhei a segunda prova do líder, o quanto muita gente deve ter ficado como: ‘Não acredito, essa menina não vai para o paredão nunca, agora que eu achei que ela ia’. Aì o Gil ganhou, não me indicou, o povo ficou: ‘Não era agora que ela ia?’. Depois eu vou, o povo deve ter ficado: ‘Finalmente ela foi!'”, declarou a ex-BBB.