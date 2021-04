TomTom AmigGo é a nova opção de mapa para o Android Auto

Após abrir o sistema operacional para desenvolvedores, o Android Auto agora oferece novas alternativas de apps de navegação. A mais recente opção é o TomTom AmiGo, software que está disponível no Brasil desde 2017.

Trazendo diversos recursos de nova geração, o aplicativo possui versões compatíveis com os principais veículos com Android Auto. Assim, ele se torna uma opção para quem deseja substituir os tradicionais Google Maps e Waze.

AmiGo apresenta os principais recursos dos apps da categoria.Fonte: TomTom/Divulgação

Basicamente, o TomTom AmiGo traz os principais recursos dos outros apps de navegação. Com a colaboração dos usuários, ele mostra avisos de radares (fixos e móveis), acidentes, bloqueios e limite de velocidade em tempo real.

Em especial, o software apresenta uma interface mais limpa do que os concorrentes. Facilitando a vida do motorista durante as viagens, apenas as informações essenciais são exibidas em tela.

Ser totalmente gratuito e livre de anúncios são outros diferenciais do app. Embora a desenvolvedora TomTom exigisse uma assinatura para acessar os dados de mapeamento, a versão para Android Auto não possui custos adicionais.

Para começar a usar o TomTom AmiGo, o motorista precisa ter um veículo com a versão atualizada do Android Auto. Em seguida, basta acessar a Play Store, fazer download do app e começar a usá-lo para navegação.

Versão para Android Auto repete a interface limpa da versão para dispositivos móveis.Fonte: TechTimes/Reprodução

Ampliando o ecossistema do Android Auto

Anteriormente, o Sygic foi o primeiro app de navegação desenvolvido por terceiros a chegar ao Android Auto. Nos próximos meses, a previsão é que mais softwares de outras empresas sejam lançados para o sistema operacional para carros da Google.

Tudo isso contribuirá para aumentar o ecossistema de aplicativos. Além de guias de navegação, softwares que auxiliam no estacionamento e que analisam o desempenho de veículos elétricos também devem ser disponibilizados para a plataforma.