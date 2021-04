Toninho Cecílio desenterra polêmica de Thiago Neves com Palmeiras e solta: “Covarde, encerra sua carreira”; pré-contrato no Verdão é citado

Thiago Neves começou a semana reacendendo a polêmica passagem de Rogério Ceni no Cruzeiro. Em entrevista ao canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar, o jogador que atualmente está no Sport não poupou palavras agressivas para descrever o treinador. Entretanto, Toninho Cecílio, que foi gerente de futebol do Palmeiras entre 2007 e 2010, reacendeu uma antiga polêmica e se sentiu no direito de direcionar uma resposta ao meia-atacante.









“Thiago Neves, cala sua boca seu covarde. Quem é você para falar de Ceni? Eu te contratei para o Palmeiras quando ninguém te conhecia e você deu para trás, com tudo assinado, por causa de dinheiro. Encerre sua carreira calado seu covarde. Frouxo”, escreveu em sua rede social.

Toninho Cecílio se referiu ao pré-contrato que Thiago Neves assinou em 2007 com o Palmeiras, ao qual recebeu R$ 400 mil pela assinatura com o Verdão, e depois mudou de ideia e resolveu renovar seu contrato com o Fluminense. O caso se estendeu e o jogador permaneceu nas Laranjeiras após o pagamento de R$ 2,1 milhões ao Palestra.

April 20, 2021





Uma das afirmações sobre Rogério Ceni na tal entrevista ao canal Pilhado, que motivaram a reação de Cecílio foi a seguinte: “Ele chegou no Cruzeiro dando porrada em todo mundo já na primeira reunião. Chamou alguns jogadores principais e começou a montar o time perguntando a idade. Falou que o time era velho para o jeito que ele queria de jogar, sendo que a gente tinha acabado de ser bicampeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil, chegou com um ego muito avançado e se achando demais. Não deu certo”, declarou o meia do Sport.