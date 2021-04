Tony Salles posta vídeo dançando enquanto lava louça: ‘Esposa pergunta porque demora’

Tony Salles postou um reels – um tipo de vídeo no Instagram – divertido no qual ele dança enquanto lava louça. Na legenda, o cantor brinca com a esposa Scheila Carvalho.

“Minha esposa: Não sei porque ele demora tanto lavando a louça?”, escreveu, mostrando o que ele faz para demorar tanto nessa atividade doméstica.

“Fale a verdade se vc é assim também, ou marque sua amiga que não aguenta ouvir um bom pagodão do Pai na hora da faxina”, completou.

No vídeo, Tony dança ao som de Uau Que Delícia, sucesso dele com o Parangolé.

Confira o vídeo: