Tópicos importantes sobre o absolutismo espanhol 

O absolutismo espanhol monárquico fortaleceu-se no começo do século XVIII por meio da Guerra de Sucessão da Espanha entre 1701 e 1714.

O conflito ocorreu pela sucessão da coroa espanhola, após a morte do último rei da dinastia Habsburgo.

O absolutismo espanhol poderá aparecer em questões de vestibulares de todo país, assim como no Enem.

História do absolutismo espanhol

No século XVII, o Império Espanhol entrou em decadência por conta do atraso no desenvolvimento industrial e comercial quando comparado com a França e o Reino Unido que aproveitavam-se dos benefícios do liberalismo econômico.

Por isso, no começo do século XVIII, acontece uma mudança na dinastia espanhola. No ano de 1700, a dinastia de Habsburgo acaba.

Desse modo, assume o trono o rei Felipe V, da dinastia Bourbon, neto do rei absolutista da França Luís XIV.

Em síntese, a dinastia Bourbon tentou recuperar o prestígio e poder que os espanhóis possuíam no século XVI. Dessa maneira, começaram a implementação de diversas reformas de ordem econômica e do Estado.

Além disso, buscou aumentar sua força, por meio de guerras contra potências europeias, sobretudo na segunda metade do século XVIII.

Reformas da Dinastia Bourbon

As reformas realizadas pelo rei Carlos III tiveram grande importância para o fortalecimento do absolutismo espanhol. Podemos destacar entre as principais medidas:

Reestruturação econômica da Espanha

Mudanças nas relações espanholas com suas colônias, visando aumentar o lucro da coroa por meio do aumento de impostos

Criação de medidas que enfraqueceram corporações que intermediaram o comércio entre a Espanha e suas colônias.

Desenvolvimento de uma nova política de divisão territorial na Espanha e nas colônias americanas, visando aumentar o poder da coroa sobre as províncias.

Fim do absolutismo espanhol

O absolutismo espanhol começa a enfraquecer no começo do século XIX, devido ao domínio de napoleônico. Além disso, ocorreu a independência das colônias americanas, enfraquecendo ainda mais o poder da monarquia espanhola.

Por isso, em 1873, após a abdicação do rei Amadeu I, começou a Primeira República Espanhola.

Por fim, vamos destacar os principais monarcas do absolutismo espanhol, e os respectivos períodos em que comandaram a coroa espanhola:

Felipe V (1700 – 1724)

Fernando VI (1746 – 1759)

Carlos III (1759 – 1788)

Carlos IV (1788 – 1808)

Fernando VII (1808 – 1808)

