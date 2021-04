Torcedor xinga Renata Silveira após queda do Botafogo na Copa do Brasil, e resposta da narradora viraliza

A narradora do Grupo Globo Renata Silveira não deixou barata a “supertição” de um torcedor do Botafogo, nesta quinta-feira, no Twitter. Com a queda do clube carioca na Copa do Brasil, um internauta usou frases machistas para justificar o mau desempenho do time em campo – relacionando com a locutora ter transmitido o jogo no SporTV. Renata expôs a situação ao público.

+ Veja a tabela do Cariocão 2021

Engraçado, né? Acho que só eu narrei o jogo hoje. 😂 Eu fico impressionada com a coragem desses marmanjos… aí quando a gente responde eles colocam o rabo entre as pernas. Gente, isso eh gasolina pra mim. Combustível pra continuar fazendo mais e mais. Obrigada, amigo! pic.twitter.com/iZRh2JhsM6 — Renata Silveira (@renatasilveirag) April 15, 2021

O caso aconteceu depois que Renata foi a escolhida para narrar a partida nos canais do SporTV. Mesmo com o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar, o Glorioso caiu nas penalidades para o ABC e está fora da Copa. No Instagram, o botafoguense proferiu xingamentos à profissional. Renata compartilhou a conversa entre eles.

Nos prints retirados do Instagram, o torcedor chega a pedir desculpas pelos palavras de ódio, mas, reafirma que o preconceito seria “sua opinião”. Em outro momento, Renata questiona se a opinião seria usar os palavrões. Ela argumenta que não precisava faltar com educação na publicação.

– Avisei que mulher, Botafogo e Copa do Brasil não dá certo – escreveu o torcedor, que ainda foi mais rude com a profissional.

Vale lembrar que, quanto Renata estava no SporTV, Luis Roberto estava narrando o mesmo jogo na Globo. Após a conversa entre eles, Renata compartilhou a situação com seus seguidores no Twitter. A publicação, que teve mais de sete mil curtidas, foi em tom de desabafo.

– Engraçado, né? Acho que só eu narrei o jogo hoje. Eu fico impressionada com a coragem desses marmanjos… Aí, quando a gente responde eles, colocam o rabo entre as pernas. Gente, isso é gasolina para mim. Combustível para continuar fazendo mais e mais. Obrigada, amigo! – digitou ela.

Antes disso, em março, a primeira narradora mulher da Globo fez sua estreia coincidentemente em uma partida do Botafogo também pela competição. O clube chegou a enviar uma camisa personalizada para ela no dia da transmissão. A vitória do Glorioso acabou transformando Renata em xodó dos torcedores por trazer “boa sorte”. Desta vez, nem a sorte ajudou.