Torcedores do Corinthians protestam em frente do CT e pedem demissão de Mancini

A tarde deste sábado (23) no CT do Corinthians, Joaquim Grava, foi agitada. Membros da principal organizada do Timão estiveram na porta do centro de treinamento para protestar e pedir que o técnico Vagner Mancicni seja demitido. No momento do protesto, o elenco treinava para o clássico contra o Santos, que será realizado neste domingo, às 20h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Faixas com cobranças diretamente para Mancini e e o presidente Duílio foram estendidas com os dizeres “Mancini fora já”, “Duílio estamos de olho”, “Duílio arruma essa cagada”. E também teve recados para os jogadores, com as faixas “Clássico é guerra”, “Salário grande, futebol pequeno” e “Jogador$ sem vontade”.

Apesar de estar em uma situação confortável no Paulistão, o Corinthians não apresenta um bom futebol. No jogo do meio de semana, apenas empatou com o fraco River Plate do Paraguai, em confronto válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.