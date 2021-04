Torcedores do Coritiba viralizam com reação após sorteio da Copa do Brasil definir o Flamengo como rival

Nesta sexta-feira, a CBF organizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Um dos confrontos confirmados foi entre Flamengo, atual bicampeão brasileiro, e Coritiba, rebaixado para a Série B. Torcedores do alviverde, no canal “Rede Coxa”, no Youtube, faziam uma live assistindo ao evento quando as bolas sorteadas colocaram frente a frente as duas equipes. A reação bem-humorada deles viralizou nas redes sociais.

– Qualquer coisa menos Flamengo – implorou um torcedor antes do sorteio.

– A única chance é se o Flamengo pegar um time forte na Libertadores e usar o time B – lamentou outro.

– Não sei nem o que falar. Vai analisar o quê? Nós já perdemos, estamos fora já, estamos eliminados – concluiu.

O jogo de ida será no Couto Pereira, e a decisão da vaga será no Maracanã.

Em três ocasiões as duas equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil. Os cariocas levam vantagens no torneio, são duas classificações contra o adversário e uma eliminação para o Coxa, em 2001.