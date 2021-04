Torcedores do Flamengo se revoltam com rumor da contratação de Lucas Lima

Nesta quarta-feira um assunto tomou conta das redes sociais. A torcida do Flamengo ficou revoltada com o rumor de uma possível transferência do meio-campista Lucas Lima ao Rubro-Negro e colocou o assunto nos “trending topics” do Twitter. O jogador do Palmeiras seria uma opção no banco de reservas para Everton Ribeiro e Arrascaeta.

Sem conseguir apresentar seu melhor futebol desde que deixou o Santos, o meia é alvo constante de críticas dos palmeirenses, assim como muitas vezes motivo de piada por parte de alguns. O camisa 20 já foi convocado para a Seleção Brasileira e considerado um dos melhores meias do país anos atrás.

Se essa história do Lucas Lima for verdade, é pra expulsar o Rogério Ceni a base de paulada do Flamengo e botar uma foto na portaria proibindo a entrada até como visitante — Jaime Salvador ᶜʳᶠ (@SalvadorJaime07) April 14, 2021

Além do histórico recente dentro de campo, alguns flamenguistas lembraram de uma história fora dos gramados envolvendo Gabigol, um dos maiores ídolos da atualidade no clube. O camisa 9 e Lucas Lima teriam problemas pelo fato de ambos terem namorado Rafaella Santos, irmã de Neymar.

gabigol com essa história de lucas lima: pic.twitter.com/Q7aF1VAnZo — brunaᶜʳᶠ (@whoisbruu) April 14, 2021

Até o momento, a possível transferência de Lucas Lima do Palmeiras para o Flamengo não passa de um rumor, mas foi o suficiente para que o assunto fosse um dos mais comentados do dia nas redes sociais e para que muitas provocações fossem feitas, tanto dos paulistas quanto dos cariocas.