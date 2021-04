Torcedores do Liverpool fazem protesto por participação do clube em Superliga: ‘Vergonha’

Nesta segunda-feira (19) a torcida do Liverpool reagiu de forma negativa após o anúncio da participação do clube em uma Superliga independente na Europa, neste último domingo (18). Na porta do Anfield Road, alguns torcedores penduraram cartazes em protesto à iniciativa.

“Que vergonha. Descanse em paz, Liverpool (1892-2021)”, dizia uma dos cartazes, detonando a participação do clube inglês na Superliga.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em outro cartaz, os torcedores deixaram claro que não são favoráveis à disputa, que envolve outros 11 clubes do Velho Continente. “Torcedores do Liverpool contra a Superliga europeia”.

Os chamados “clubes fundadores” da nova competição são: Milan, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, além dos próprios Reds.

O primeiro presidente da liga será Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid. Os vices serão Andrea Agnelli, da Juventus, e Joel Glazer, dono do Manchester United, conforme divulgado em comunicado.

De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados na primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados, mas é provável que Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estejam entre eles.

A competição vai contra o que gostariam as ligas locais, a Uefa e a Fifa. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League “pode ser banido de todas as competições europeias ou internacionais”. E isso vale para clubes e também jogadores.